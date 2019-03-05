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تأجيل محاكمة عامل خردة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة للغد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:00 م
تأجيل محاكمة عامل خردة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة للغد جريمة هتك عرض الأطفال-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "عامل خردة"، بتهمة هتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة، لجلسة غدا الأربعاء.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد  الخولي وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.  
 
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهم "رمضان م"، عامل خردة، بخطف الطفلة، بأن قام باستدراجها بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ثم قام بهتك عرضها، وقام بقتل المجنى عليها، بكتم أنفاسها.

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