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تأجيل قضية رشوة رئيس حى الدقى لجلسة 2 إبريل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:22 م
تأجيل قضية رشوة رئيس حى الدقى لجلسة 2 إبريل رشوة-أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 17 والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بتأجيل قضية رشوة رئيس حى الدقى، لفتح باب المرافعة مرة أخرى لجلسة 2 إبريل المقبل.
 
وصدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور محمد المصرى ممثل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح مصطفى، جاد كنعان.
 
وكان قد حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لأمر الإحالة، فى القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، وفيه اتهمت نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من نادر سعيد "محبوس"، رئيس حى الدقى، ومارى يونان، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
 
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.
 
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أخذ لنفسه 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الإجراءات القانونية الأزمة.

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