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باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات المتشددين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:11 م
باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم جيش محمد وعشرات المتشددين الشرطة الباكستانية
أ ش أ
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إن باكستان اعتقلت اثنين من أقارب مسعود أظهر زعيم جماعة جيش محمد المتشددة فى إطار حملة جديدة تستهدف الجماعات المتشددة.

ونفذت جماعة جيش محمد الشهر الماضى تفجيرا انتحاريا فى منطقة كشمير المتنازع عليها أودى بحياة 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية مما أدى إلى مواجهة بين الهند وباكستان.

وقال المتحدث الذى طلب عدم نشر اسمه "أعلنت وزارة الداخلية لتوها نقل 44 شخصا على صلة بعدد من الجماعات المتشددة إلى الحجز الوقائى وبينهم اثنان من أقارب مسعود أظهر هما مفتى عبد الرؤوف وحماد أظهر".


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