اليوم السابع: 15 وزيرا و8 رؤساء بنوك وقيادات شركات كبرى الأفضل أداء فى الاقتصاد





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تغطية خاصة لأضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

واقرأ أيضا..

أضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال

15 وزيراً و8 رؤساء بنوك وقيادات الشركات الكبرى "الأبرز والأفضل أداءً فى الاقتصاد"

خالد صلاح: أشكر الرئيس الذى يقود تحولاً جذرياً فى خريطة الاقتصاد.. و«إعلام المصريين» تدعم كل من يقود مسيرة التنمية بإخلاص

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة.. ويكلف بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين

«تنمية المشروعات » يحصل على جائزة الأمم المتحدة

أمطار رعدية على القاهرة والدلتا وثلوج بالإسكندرية

الأهلى يتوجه للكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى دورى الأبطال

أميمة اشترت سيارة مبردات لبيع اللحوم المجمدة بدعم "المشروعات الصغيرة"

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى