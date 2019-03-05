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الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:55 م
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اليوم السابع: 15 وزيرا و8 رؤساء بنوك وقيادات شركات كبرى الأفضل أداء فى الاقتصاد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:07 م
اليوم السابع: 15 وزيرا و8 رؤساء بنوك وقيادات شركات كبرى الأفضل أداء فى الاقتصاد اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تغطية خاصة لأضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
 
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أضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال

 
15 وزيراً و8 رؤساء بنوك وقيادات الشركات الكبرى "الأبرز والأفضل أداءً فى الاقتصاد"
 

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الاقتصاد

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اليوم السابع بلس




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