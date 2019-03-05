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"الوصاية على العرش فى مصر الفرعونية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الخميس

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:34 م
"الوصاية على العرش فى مصر الفرعونية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الخميس مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة "الوصاية على العرش فى مصر الفرعونية"، تلقيها الدكتورة رانيا مصطفى عبد الواحد؛ أستاذ الآثار المصرية بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

وتتناول المحاضرة التدابير التى اتخذها الملوك فى مصر الفرعونية لتأكيد أحقيتهم فى اعتلاء العرش، ومنها الوصاية على العرش والزواج السياسى والدعاية السياسية والولادة الإلهية كما فى حالة الملكة حتشبسوت، والاختيار الإلهى لتحتمس الثالث وكذلك الحلم الإلهى لتحتمس الرابع.

ويأتى مبدأ الوصاية على العرش كأحد هذه السبل التى تدعم الحق فى اعتلاء العرش، ويتبين ذلك فى العديد من الشواهد عبر التاريخ المصرى القديم، ففى الدولة القديمة تولت الملكة مرى – رع – عنخ – إس الوصاية على العرش نيابة عن ابنها ببى الثانى والذى لم يبلغ السن المحددة لاعتلاء العرش حينئذٍ. وقد تعددت الأمثلة فى عصر الدولة الحديثة، ومنها الملك أمنحتب الأول حيث كانت والدته؛ الملكة أحمس نفرتاي، وصية عليه، فضلا عن الملك تحتمس الثالث وكانت الوصية عليه الملكة حتشبسوت.

جدير بالذكر أن المحاضرة مفتوحة للجمهور، ويصاحبها عرض للكتب والمراجع باللغات العربية والأجنبية فى مجال تاريخ مصر القديمة الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية.

 

 


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