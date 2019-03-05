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"الشكاوى الحكومية" بمجلس الوزراء تكشف حقيقة خطورة نفق البصريات بالسلام

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:42 م
"الشكاوى الحكومية" بمجلس الوزراء تكشف حقيقة خطورة نفق البصريات بالسلام نفق البصريات بالسلام
كتبت هند مختار
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-الرفاعي:  جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة وتلف بلوحة ديكورية فقط بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها

 

تابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعيّ تُفيد بوجود خطورة داهمة في جسم نفق البصريات، عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري والتي قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة، وأن التلف الموجود بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس لتجميل مدخل النفق، وذلك بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.

 

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الهيئة أزالت بالفعل هذه اللوحة الجدارية، وجار حاليا رفع المخلفات، لافتا أيضا إلى أنه تم إبلاغ قطاع الطرق والكباري؛ لعمل الصيانة اللازمة للسور المعدنيّ، على أن يتم تجميل المنطقة في مرحلة لاحقة.


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