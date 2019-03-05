video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على عبوات ناسفة بمطارى هيثرو ولندن

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:45 م
الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على عبوات ناسفة بمطارى هيثرو ولندن الشرطة البريطانية
لندن - رويترز
إضافة تعليق
فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد العثور على عبوات ناسفة صغيرة فى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو.
 

وكان قد تم استدعاء الشرطة للتحقيق فى طرود مثيرة للريبة قرب 3 من مراكز النقل الكبرى في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، وهي مطارا هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما.

وجرى العثور على الطرود فى مبنيين قريبين من المطارين وفي المحطة نفسها، غير أن العمل لم يتأثر في مراكز النقل تلك.

وفي مطار هيثرو، أخلت فرق من الشرطة وأجهزة الطوارئ مبنى إداريا بالمطار.

وقال المطار "مطار هيثرو لا يزال يعمل والرحلات لم تتأثر والركاب بوسعهم السفر كالمعتاد... الشرطة تعتبر ذلك عملا جنائيا وستساعد في هذا التحقيق".

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أنه جرى إخلاء المبنى على سبيل الاحتراز. وقالت "حضر ضباط متخصصون وجرى تأمين الطرد".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استنفار أمنى بمطار ومحطة قطارات لندن بسبب طرود مشبوهة

الشرطة البريطانيه

بريطانيا

اخبار لندن

عبوات ناسفة

مطار هيثرو

مطار لندن

قطارات واترلو

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة