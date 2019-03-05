السفير الاسترالى يفتتح معرض للصور الفوتوغرافية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح السفير الاسترالى بمصر جيلين ميلز، مساء اليوم الثلاثاء، معرض لمجموعة صور فوتوغرافية نادرة تحت عنوان "مصر في عيون الجنود الأستراليين"، الذي يقيمه متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية احتفالًا بمئوية ثورة 1919، والذي سيستمر إلى يوم 14مارس الجارى.

قال الفنان التشكيلى على سعيد، مدبر متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، إن المعرض يأتي ضمن احتفال المتحف بمئوية ثورة 1919 نبدءها بمعرض " مصر في عيون الجنود الاستراليين "وهو عرض لمجموعة مميزة من الصور الفوتوغرافية لمصر أبان الحرب العالمية الاولى ( 1914 -1918 ) توضح ملامح والحياة فى مصر فى تلك الفترة.

وأضاف "اللقطات عن مصر كما صورتها عيون الزائرين منذ مائة عام هم ليسوا سائحون هم رجالًا ونساء فى الخدمة العسكرية فى طريقهم للحرب بعضهم مصورون محترفين لكن معظمهم هواه لقطات لاشخاص واماكن طواها النسيان وبمرور الوقت اصبحت تلك اللقطات هى لحظات التاريخ".

وأشار سعيد ، إلى "أن الصور المعروضة مجموعات من متحف فيكتوريا، والمكتبة الوطنية فى استراليا، النصب التذكارى للحرب الاسترالية، ومكتبة الارشيف والتراث فى تسمانيا، مكتبة ولاية كوينزلاند، مكتبة ولاية استراليا الغربية، ومكتبة ولاية نيوساوث"، مضيفًا "خصصنا ان يكون شهر مارس الجارى استمرار الاحتفالية بمجموعة ورش فنية ومسابقات فنية وتوثيقية، كما نستعد لمعرض استثنائى يوم 28 مارس الجارى".