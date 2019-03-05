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السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:55 م
السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية حزب الله
أ ش أ
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أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السعودية عن الترحيب بقرار المملكة المتحدة تصنيف "ميليشيا حزب الله" بمجملها كمنظمة إرهابية، واصفا القرار بالخطوة الهامة والبناءة فى جهود مكافحة الإرهاب حول العالم.
وقال المصدر، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، إن خطوة المملكة المتحدة تأتى متوافقة مع ما سبق أن اتخذته السعودية تجاه "الحزب الإرهابى" بشقيه العسكرى والسياسى، مشددا على ضرورة أن "يحذو المجتمع الدولى حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة فى اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".


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