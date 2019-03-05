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الحكومة ترد على شائعات انتشرت بـ3محافظات وتنفى هروب تمساح من حديقة الحيوان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:49 م
الحكومة ترد على شائعات انتشرت بـ3محافظات وتنفى هروب تمساح من حديقة الحيوان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع حديقة هابى لاند المنصورة بالمزاد العلنى، تواصل المركز مع محافظة الدقهلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت المحافظة، على عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة  للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.

بدورها،  نفت محافظة بورسعيد بعد تواصل المركز معها، ما تردد من  أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر، بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.

كما نفت محافظة الشرقية، ما تردد بشأن إصدار  قراراً بإغلاق المحلات التجارية التى تقع في نطاق المحافظة، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى غلق المقاهى غير المرخصة فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية، جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة، وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفةً أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق، حيث تم إغلاق  11 مقهى غير مرخصةً ومخالفةً لاشتراطات الترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق ويتوالى تنفيذ القرار تباعًا في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 وزارة الزراعة من جانبها، نفت ما تردد من  أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، مُؤكدةً على عدم  هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة،  مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحديقة تضم 70 تمساحاً تمثل مختلف الأعمار، وتشمل مرحلة الجنين وتماسيح صغيرة وتماسيح كبيرة وكذلك مختلفة في الأطوال تصل إلى نحو  2.5 متر.

 

 


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