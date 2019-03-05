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الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول معرض اكسبو 2020 دبى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:28 م
الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول معرض اكسبو 2020 دبى السفير حسام زكى
كتب مصطفى عنبر
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عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل حول مشاركة الجامعة العربية في فعاليات معرض "اكسبو 2020 دبي" والمقرر عقده خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتي 10 أبريل 2021 بإمارة دبي، حيث افتتح أعمال ورشة العمل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام، والسفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية. 
 
 
وقد أكد السفير حسام زكي في هذا الصدد أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل على تحقيق مشاركة متميزة بالمعرض الدولى الذي يعد من أهم الفعاليات على المستوى الدولي، خاصةً وأنه يعقد للمرة الأولى بدولة عربية. كما أوضح السفير زكي أن الجامعة العربية تشارك في فعاليات هذا الحدث الهام تحت شعار "الاستقرار والتنمية"، وذلك في ضوء الترابط القوي فيما بين هذا الشعار وموضوع "الفرص المستقبلية" الذي ستقيم الجامعة العربية جناحها تحت مظلته.  
 
 
وشهدت ورشة العمل تناول التحضيرات  الجارية لمشاركة الأمانة العامة في هذا الحدث الهام، سواء  تلك المرتبطة بما سيتضمنه جناح الأمين العام من مواد تعريفية، أو الترتيبات اللوجيستية الخاصة بإقامة الجناح. 
 
 
تجدر الإشارة إلى أن معرض "اكسبو 2020 دبي" سيعقد تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة جهات عديدة تتنوع ما بين الدول، والمنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، والشركات العالمية.
 

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