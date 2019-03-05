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الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا شديد البرودة ليلا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:10 م
الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا شديد البرودة ليلا أمطار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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الأرصاد الجوية أصدرت بيانا اليوم، كشفت فيه عن أن طقس غدا الأربعاء، سيكون معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأرصاد الجوية

وأكدت الأرصاد الجوية فى بيانها أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس،  مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.


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