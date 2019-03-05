الأربعاء.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة بالمدارس

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة سيتم إطلاقها الأربعاء المقبل فى 11 محافظة و تستهدف 4.5 مليون طالب .

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى أن الحملة تتم فى 9788 مدرسة بـ11 محافظة هي: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء.

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التى تضمها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحى" بالمجان، مؤكدة أن الوزيرة هالة زايد توفر كافة الدعم للمبادرة.