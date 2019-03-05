إغلاق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة بشكل لافت وهطول أمطار كثيفة على عدد من مدن ومراكز المحافظة خاصة بالمناطق الساحلية.

وأدى سوء حالة الطقس إلى إغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية وتوقف حركة الصيد والملاحة، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لمواجهة آثار سوء حالة الطقس وتم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء حالة الطقس .