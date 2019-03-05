إحباط جريمة.. ضبط ترسانة أسلحة داخل منزل مواطن قبل التشاجر مع أقاربه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط شخص بأسيوط بحوزته عدد من الأسلحة والذخائر، لاستخدامها فى التشاجر مع أولاد عمومته بسبب وجود خلافات بينهم.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، ولاسيما الجرائم المرتبطة بالخصومات والنزاعات، من خلال متابعة واستهداف وضبط أطرافها وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مفادها قيام "صابر.م" "مزارع" - مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط بتجهيز وإعداد أسلحة نارية وذخائر، لاستخدامها فى التشاجر مع أولاد عمومته المقيمين بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمحل إقامته ، وضبطه وبحوزته (بندقية آلية- 3 خزن - 2 بندقية خرطوش - 2فرد محلى - 107 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها فى التشاجر.