إحالة المتهمين بقتل صيدلى بمدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بقتل صيدلى بمدينة 6 أكتوبر فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على أولوية المرور، إلى المحاكمة الجنائية.

وتبين من خلال التحقيقات، أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته حدثت مشادة بينه وبين أحد سائقى الـ"توك توك" بسبب تضيفه الطريق على المجنى عليه، وهو ما دفعه للتشاجر معه.

وكشف التحقيقات، أن سائق ال"توك توك" استعان بمجموعة من أصدقائه واعتدوا بالضرب على الشاب الصيدلى، مما أسفر عن إصابته بكدمات وكسور وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده، فضلا عن إصابته، بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادى بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام.