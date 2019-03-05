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أوقاف الأقصر تنظم دورات للدعاة بعنوان "وطن بلا إدمان ومخدرات"

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:26 ص
أوقاف الأقصر تنظم دورات للدعاة بعنوان "وطن بلا إدمان ومخدرات" جانب من الدورات
الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت مديرية الأوقاف بالأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم، دورات تثقيفية للدعاة بالمديرية بمقر المركز الثقافى الإسلامى أعلى مسجد محمد حسين بشارع التليفزيون بوسط المدينة، حول القضية السكانية وما تمثله من أولوية قصوى للدولة المصرية ودور الدعاة فى هذا الموضوع الحيوى، لبيان مدى خطورتها على الواقع الاقتصادى والاجتماعى بعنوان (وطن بلا إدمان ومخدرات)، وذلك بحضور حوالى 300 داعية وإمام مسجد بالمحافظة.

وحضر فعاليات الدورات كل من عبد الرحيم محمد جاد مسئول وحدة التطوع بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء، والدكتور محمد عثمان البسطويسى مدير عام المساجد الأثرية بالوزارة، ونشأت سعيد مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، وأطباء من مديرية الصحة بالأقصر.

وخلال الدورات تم تقديم دعم للدعاة حول تعريف المخدرات قديماً وحديثاً وتأثيرها فى المتعاطين وخطرها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها، ثم بعد ذلك تم فتح باب الأسئلة مع المحاضرين وسط حوار مفتوح وثرى، حيث كان عدد الحضور ما يقرب 150 إماما من الدعاة بالمديرية، تم اختيارهم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية، يحاضر فيها أساتذة متخصصون فى علم الاجتماع والطب النفسى والطب الشرعى، لبيان خطورة تعاطى المواد المخدرة وطرق معالجة قضايا الإدمان.


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أوقاف الأقصر

دورات للدعاة

وطن بلا إدمان

مخدرات




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