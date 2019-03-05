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أبو هشيمة للشباب: ريادة الأعمال هى الأمل ومحدش يفكر فى الشغل الحكومى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:55 م
أبو هشيمة للشباب: ريادة الأعمال هى الأمل ومحدش يفكر فى الشغل الحكومى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين
كتب محمود راغب - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى
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أعرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، عن سعادته بالمشروعات التى عرضها الطلاب خلال منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، حيث تفقد المشروعات الطلابية.

وأضاف رجل الأعمال خلال جلسة حوارية حول دور القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى دعم الأنشطة الطلابية بمصر وأفريقيا، ضمن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، قائلا: "بفتخر إن فى شباب مصرى بالمواهب دى"، مؤكدا أن ريادة الأعمال هى الأمل والمستقبل للشباب.

ووجه أبو هشيمة نصائح للشباب قائلا: "محدش يفكر فى الحكومة ولا الشغل الحكومى الكلام دا انتهى ودى نصيحة بقولهالكوا لوجه الله والحكومة مش قادرة تستوعب أى وظائف ولازم نتوجه للقطاع الخاص"، مطالبا القطاع الخاص بضرورة الاستثمار فى الشباب، قائلا: "الاستثمار فى الشباب واجب علينا ودا هيعود بالنفع علينا كلنا".

يشارك فى فعاليات المنصة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، ونجلاء نصير رئيس قطاع مسئولية مجتمعية بشركة we، وأحمد مخلص الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة ليكويد تليكوم، وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية.

وتتضمن منصة الأنشطة الطلابية عرضا لـ50 نشاطا تم اختيارها من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.

من المقرر أن تشهد فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة.

 

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موسسه شباب القاده

شباب القاده

مشروعات الطلاب

الانشطه الطلابيه




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