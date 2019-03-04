3 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى مارس.. أهمها الحكم على "داعش إسكندرية"

كتب إيهاب المهندس

تصدر محاكم الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، خلال شهر مارس الجارى أحكامها فى العديد من القضايا، أبرزها الحكم على 30 متهما بقضية تنظيم داعش إسكندرية.

وتشمل قائمة أبرز القضايا ما يلى:

داعش إسكندرية

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، يوم 30 مارس الجارى، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها على 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.

الذكرى الثالثة

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، يوم 25 مارس الجارى، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

خلية الصواريخ

تنطق محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، يوم 7 مارس الجارى، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم بـ "خلية الصواريخ" فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.