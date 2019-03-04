23 قتيلاً و40 ألف بلا كهرباء..15 مشهد مرعب من إعصار أمريكا.. صور وفيديو

أكد الطبيب الشرعى بمقاطعة لى، بولاية ألاباما الأمريكية، أن ما لا يقل عن 23 شخصاً قد لقوا حتفهم، بسبب الأعاصير التى ضربت الولاية أمس، من بينهم طفلين بعمر 6 و 8 سنوات توفوا بمقاطعة بوروجارد، وفقاً لموقع دايلى ميل.

وكان الطفل أرماندو هرنانديز، البالغ من العمر 6 سنوات، انفصل عن والدته بفعل الإعصار، اثناء توجههما إلى مستشفى الأطفال مع شقيقه، بعدما دمر الإعصار منزلهم بالكامل، وناشدت أمه فى وقت سابق، بعدما فقدته، الحصول على معلومات عن طفلها على موقع فيسبوك، قبل أن يتم تأكيد وفاته فيما بعد من قبل الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس

وقال جاى جونز، عمدة مدينة لى، أن الإعصار تسبب فى تدمير المنازل، إلى جانب المنازل المتنقلة، مضيفاً أن بعض العقارات قد تساوت بالأرض بفعل الإعصار، وكان قد أخبر الصحفيين فى وقت سابق أن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، وبعضهم مصاب "بجروح بالغة الخطورة".



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس

وقال جونز أن طائرات بدون طيار كانت تحلق بأجهزة استشعار للحرارة قامت بفحص المنطقة بحثاً عن ناجين لكن الظروف الخطيرة أوقفت عملية البحث في وقت متأخر أمس، واستأنف البحث الأرضى المكثف صباح اليوم.



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس

وكان قد ضرب إعصارين مقاطعة "لى" أمس، الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، وترك أكثر من 40 ألف شخص بدون كهرباء فى ولايتى ألاباما وجورجيا، بعدما تدحرجت العواصف شرقاً إلى جورجيا ونحو شمال وجنوب كارولينا.



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس



آثار الإعصار الذى ضرب ولاية ألاباما أمس