10 سنوات حبس لعاطل لإحداثه عاهة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "مهدى.م.ف" 10 سنوات، وذلك لقيامه بإحداث عاهة لعامل فى مشاجرة بمركز السادات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "مهدى. م.ف" عاطل، وذلك لقيامه بإحداث عاهة لعامل فى مشاجرة بمركز السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 1640 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.