video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"يوم مع أستاذى" يوم رياضى فنى ثقافى فى كلية التربية الرياضية جامعة طنطا

الإثنين، 04 مارس 2019 12:00 ص
"يوم مع أستاذى" يوم رياضى فنى ثقافى فى كلية التربية الرياضية جامعة طنطا الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا عن تنظيم يوم رياضى فنى ثقافى بعنوان "يوم مع أستاذى" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين 4 مارس بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأوضح الدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن النشاط الرياضى خلال اليوم يتضمن مهارات كرة قدم خماسى، والكرة الطائرة، والتنس الأرضى، وكرة السرعة، والرست، وشد الحبل حيث تشمل المنافسات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مهارات التصويب بالكرة، فيما يتضمن النشاط الفنى والثقافى مواهب غنائية، واسكتش فنى، وبنومايم، وتقليد فنانين، ومسابقة سؤال وأسرع جواب.

يذكر أنه سيتم افتتاح المعرض الفنى للطلاب، كما سيتم تكريم عشيرة الجوالة والطلاب المتميزين فى الأنشطة المختلفة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة طنطا تعلن مواعيد الفحص الشامل بالكليات ضمن مبادرة 100 مليون صحة

اخبارمصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الغربية

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

كلية التربية الرياضية




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة