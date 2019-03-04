"يوم مع أستاذى" يوم رياضى فنى ثقافى فى كلية التربية الرياضية جامعة طنطا

أعلنت الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا عن تنظيم يوم رياضى فنى ثقافى بعنوان "يوم مع أستاذى" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين 4 مارس بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وأوضح الدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن النشاط الرياضى خلال اليوم يتضمن مهارات كرة قدم خماسى، والكرة الطائرة، والتنس الأرضى، وكرة السرعة، والرست، وشد الحبل حيث تشمل المنافسات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مهارات التصويب بالكرة، فيما يتضمن النشاط الفنى والثقافى مواهب غنائية، واسكتش فنى، وبنومايم، وتقليد فنانين، ومسابقة سؤال وأسرع جواب.

يذكر أنه سيتم افتتاح المعرض الفنى للطلاب، كما سيتم تكريم عشيرة الجوالة والطلاب المتميزين فى الأنشطة المختلفة.