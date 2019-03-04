وول ستريت جورنال: أمريكا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة فى 27 مارس

رويترز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمى خلال قمة تُعقد فى حوالي 27 مارس وذلك فى ضوء التقدم الذى حققته المحادثات بين البلدين.

وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر مما أحدث هزة فى الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع أمريكية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات فى مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن.

لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات مازالت قائمة، وقالت إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابى الطرف الأخر. وقال التقرير إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعى بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجى الأمريكية.

وأحجم متحدث باسم شينير التى مقرها هيوستون عن التعليق على احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعى المسال إلى الصين. كانت الشركة وقعت العام الماضى اتفاقا مدته 20 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز المسال من مرفأ تصديرها فى لويزيانا حتى 2043.

كان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أبلغ سى.ان.بى.سى يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعكف على اتفاق تجارة تفصيلى مع الصين سيتضمن التزامات هيكلية محددة.

وفى الأسبوع الماضى، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من أى اتفاق التجارة مع الصين إذا لم يكن جيدا بما يكفى، بينما كان مستشاروه الاقتصاديون يتحدثون عن تقدم "رائع" صوب اتفاق لإنهاء النزاع الدائر مع بكين.