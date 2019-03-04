وفد مجلس العلاقات العربية بعضوية عمرو موسى يلتقى أبو مازن ونائب رئيس العراق

كتبت إيمان على

وصل عمر موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فجر أمس إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة عمل تستمر 5 أيام، وذلك فى إطارة زيارة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية والذى يضم الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، ورئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء الأردنى الأسبق طاهر المصرى وانضم إليهم الدكتور إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي.

وحسب بيان صادر عن "موسى "، اجتمع أعضاء الوفد مع عدد من الوزراء العراقيين ثم لبى الوفد دعوة عشاء من تيار الحكمة الوطنى العراقى برئاسة عمار الحكيم، وبمشاركة عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين العراقيين حيث أطلعوا على التطورات الحاصلة فى الساحة السياسية العراقية والجهود التى يقوم بها التيار فى إعادة البناء السياسى الشامل لكل الفسيفساء الوطنية العراقية.

وعبر عمرو موسى عن إعجابه بما يقوم به تيار الحكمة من إصلاحات وطنية م،شيدًا بالتقدم الذى يشهده العراق فى المجالات الأمنية والاقتصادى والسياسية، معبرًا عن أهمية عودة العراق لدوره ومحيطه العربى الإقليمى الذى يفتقده.

والتقى أعضاء الوفد بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الذى يزور العراق، حيث دار الحديث حول القضية الفلسطينية وآخر التطورات والتحديات التى يواجهها والمواقف الفلسطينية الثابتة بشأنها.