وزير الرى يرأس اجتماع العليا لتراخيص الشواطئ البحرية

كتبت أسماء نصار

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الْيَوْمَ الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ البحرية بحضور محافظى جنوب سيناء ودمياط والبحيرة.



وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمد عبد العاطى بالمحافظين وجميع أعضاء اللجنة وممثلى هيئة حماية الشواطئ وقد تناول الاجتماع مناقشة القرارات والتوجيهات الصادره من رئيس الجمهوريه بشأن إصدار قرارات التراخيص بالبناء داخل منطقة حرم الشاطئ.



كما تناول الاجتماع مناقشة 31 موضوعا من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع للحصول على الموافقات بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومرسى مطروح والإسكندرية وجنوب سيناء والبحيرة وبورسعيد وشمال سيناء.







