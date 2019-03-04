وزير التعليم: كل سطر فى الكتب الجديدة تمت مراجعته

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكتب الجديدة تختلف عن الكتب القديمة، مشيرًا إلى أن كتب النظام الجديد بها تناغم، ولا تعتمد على المتناقضات مثلما كان يحدث من قبل، موضحا أن الأنشطة التى تتضمنها الكتب تم تدريب المعلمين عليها، قائًلا: "كل سطر في الكتب الجديدة تمت مراجعته داخل وخارج مصر".

وأضاف شوقى، بكلمته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "تطوير التعليم" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، التي جاءت تحت عنوان: "حكاية مصرية"، أن الطفل يولد ولديه رغبة شديدة في التعلم، موضحا أن الوزارة تعمل على استغلال هذه الرغبة لدى الطفل فى النظام الجديد للتعليم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج أنه تم تدريب كوادر تعليمية مختلفة، وأضافت أن مركز تطوير المناهج قد اهتم بالمناهج التي تعمل على بناء الشخصية وتم عمل دراسة موسعة من أجل المناهج الجديدة تم بناؤها على 3 عناصر أهمها مواصفات خريج 2030.

وأضافت أن الإطار العام للمناهج كان بالخبرات المصرية في الأساس ودعم الخبرات الأجنبية، بالإضافة إلى أن المناهج قائمة في المقام الأول على المهارات .