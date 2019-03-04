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مصرع عامل اثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالبحيرة

الإثنين، 04 مارس 2019 10:28 ص
مصرع عامل اثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بمصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بمركز كفر الدوار، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
بالفحص تبين، ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام، بوصول" س .ف.ا" 50 سنة، عامل مقيم بمركز كفرالدوار، جثة هامده إدعاء سقوط من أعلى، بتوقيع الكشف الطبى عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود كسر بعظام الجمجمة، ونزيف بالمخ، إدعاء سقوط من أعلى ولا توجد شبهة جنائية.
 
بسؤال نجله، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام والده المذكور بأعمال بناء بعقار تحت الإنشاء بالطابق الثانى علوى، إختل توازنه وسقط أرضاً من أعلى السقالة، وحدثت إصابته ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .
 
 

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