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محمد بن زايد يوجه بافتتاح "قصر الوطن" بمجمع الرئاسة ويكون متاحا للزوار

الإثنين، 04 مارس 2019 02:05 م
محمد بن زايد يوجه بافتتاح "قصر الوطن" بمجمع الرئاسة ويكون متاحا للزوار قصر الرئاسة
كتبت ريهام عبد الله
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وجه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بأن يضم قصر مجمع الرئاسة، صرحا يتاح للزوار، يسمى قصر الوطن.

 

وقال بن زايد:"فى إطار رؤية رئيس الدولة.. وجهنا بأن يضم مجمع قصر الرئاسة صرحا متاحا للزوار يسمى "قصر الوطن" يكون جسرا حضاريا للتواصل الثقافى بين الشعوب ورافدا يثرى الحصيلة المعرفية لرواده".

قصر الرئاسة
قصر الرئاسة

 

قصر الوطن
قصر الوطن

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

ويفتتح قصر الوطن أبوابه أمام الزوار يوم 11 مارس 2019، ويتضمن مكتبة، تحتوى على مصادر معرفية واسعة تعنى بدولة الإمارات.

 

كما يضم بيت المعرفة الذى يلقى الضوء على الإسهامات العربية فى الحضارة الإنسانية، على أن تقام به معارض تفاعلية ثقافية وتاريخية.


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