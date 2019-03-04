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محامى غصن الجديد يعلن اتباع استراتيجية جديدة فى الدفاع عنه

الإثنين، 04 مارس 2019 09:47 ص
محامى غصن الجديد يعلن اتباع استراتيجية جديدة فى الدفاع عنه كارلوس غصن
رويترز
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قال محامى كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور اليوم الاثنين إن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه فى اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وذكر جونيشيرو هيروناكا فى إفادة صحفية أن الفريق الجديد الىي يرأسه لن يقتصر على الاستراتيجية التى اتبعها محامى غصن السابق موتونارى أوتسورو الذى حل محله فى فبراير. وقال "سنتبع استراتيجية قانونية جديدة".

وذكر أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية. وغصن محتجز فى مركز احتجاز فى طوكيو منذ أكثر من 3 شهور وعين هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضى فى مواجهة اتهامات مالية فى اليابان. وينفى غصن ارتكاب أى مخالفة.

ويقول هيروناكا إن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية فى الشركة دون تدخل الادعاء العام وانتقد النظام القضائى لإبقاء موكله فى السجن. 

 

 


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