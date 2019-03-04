ماكرون: حان الوقت لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الوقت قد حان لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما ويعملا سويا من أجل ما وصفه بـ"أوروبا جيدة".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى) اليوم الإثنين عن ماكرون قوله إنه سوف يستضيف نظيره الإيطالى فى شهر مايو المقبل لإحياء الذكرى الـ500 لوفاة الرسام الإيطالى الشهير ليوناردو دافنشى الذى توفى فى فرنسا.

وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا فى الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية فى عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبى وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية فى فرنسا.