video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 08:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: حان الوقت لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما

الإثنين، 04 مارس 2019 08:18 ص
ماكرون: حان الوقت لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الوقت قد حان لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما ويعملا سويا من أجل ما وصفه بـ"أوروبا جيدة".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى) اليوم الإثنين عن ماكرون قوله إنه سوف يستضيف نظيره الإيطالى فى شهر مايو المقبل لإحياء الذكرى الـ500 لوفاة الرسام الإيطالى الشهير ليوناردو دافنشى الذى توفى فى فرنسا.
وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا فى الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية فى عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبى وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية فى فرنسا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون: معاداة الصهيونية أحد أشكال معاداة السامية

مشرعون فرنسيون يوصون بمحاكمة مساعد ماكرون السابق بتهمة الحنث باليمين

مظاهرات فرنسية ضد معاداة السامية.. وماكرون يعد بتشريع يعاقب المعتدين على اليهود

فرنسا

إيطاليا

إيمانويل ماكرون

أوروبا الموحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة