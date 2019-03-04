لوحات وجداريات فنية تزين أسوان خلال منتدى الشباب العربى الأفريقى

أسوان - صلاح المسن

انتهى قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان من تصميم عدد كبير من التصميمات واللوحات الفنية، تمهيدا لوضعها فى الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك استعدادا لمنتدى الشباب العربى والأفريقى الذى يقام خلال شهر مارس الحالى.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى بيان، بأن هذه اللوحات الفنية سيتم وضعها فى طريق مطار أسوان وطريق السادات والميادين الرئيسية لإظهار مدينة أسوان فى أبهى صورها أمام زائريها أثناء انعقاد منتدى الشباب العربى الأفريقى، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان والجهات المنظمة للمنتدى.

وأضافت الدكتورة إيمان وجدى رئيس قسم التربية الفنية بالكلية، أن اللوحات الفنية تتنوع ما بين المناظر العامة لأسوان وطبيعتها الخلابة وفنون النوبة ومصر القديمة والفنون الأفريقية علاوة عن كتابة عبارات باللغة المصرية القديمة منها "أهلا وسهلا" و"مصر بلد الأمن والأمان".

وأشارت إلى أن طلاب الفرق الأربعة فى قسم التربية الفنية شاركوا فى تنفيذ هذه الأعمال الفنية على مدار الأيام الثلاث الماضية بمنتهى الحماس والجدية وذلك فى إطار حرصهم الكبير على نجاح منتدى الشباب الأفريقى الذى يقام لأول مرة فى أسوان بناءً على إعلان الرئيس السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.

وأوضحت أن الطلاب ينفذون أيضا عددا من الجداريات الفنية بالقرب من مطار أسوان وعلى طريق السادات وبالقرب من المسلة الناقصة وذلك تحت إشراف الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بأسوان.



لوحات طلاب جامعةأسوان (1)



لوحات طلاب جامعةأسوان (2)



لوحات طلاب جامعةأسوان (3)



لوحات طلاب جامعةأسوان (4)



لوحات طلاب جامعةأسوان (5)



لوحات طلاب جامعةأسوان (6)



لوحات طلاب جامعةأسوان (7)



لوحات طلاب جامعةأسوان (8)