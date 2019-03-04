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كاريكاتير "اليوم السابع "يفضح تضليل الإخوان لعقول شباب السوشيال ميديا

الإثنين، 04 مارس 2019 01:14 م
كاريكاتير "اليوم السابع "يفضح تضليل الإخوان لعقول شباب السوشيال ميديا تضليل الاخوان
كتبت شيماء حمدى - كاريكاتير أحمد قاعود
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التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأى العام خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر "اليوم السابع "عبر كاريكاتير عدد من الرسوم التى تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود.

كاريكاتير
كاريكاتير

 

الاخوان
الاخوان

 

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

الشائعات
الشائعات

 

التشكيك
التشكيك

 

كما تتيح خدمة صحافة المواطن إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.

تأثير السوشيال ميدا
تأثير السوشيال ميديا
الكاريكاتير 1
الكاريكاتير 1

 

كما يجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

شائعة
شائعة

 

مواقع التواصل الاجتماعى
مواقع التواصل الاجتماعى

 


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