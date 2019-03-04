كاريكاتير "اليوم السابع "يفضح تضليل الإخوان لعقول شباب السوشيال ميديا

كتبت شيماء حمدى - كاريكاتير أحمد قاعود

التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأى العام خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر "اليوم السابع "عبر كاريكاتير عدد من الرسوم التى تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود.



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