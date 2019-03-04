طارق شوقى نيابة عن رئيس الوزراء: رؤيتنا إتاحة التعليم والتدريب دون تمييز

ألقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمؤتمر التعليم اليوم، وأكد فى الكمة أن الحكومة تهدف لتحقيق تطوير شامل فى التعليم فى ضوء رؤيتها التى تتضمن إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز فى إطار مؤسسى كفء وعادل للجميع وأن يساهم أيضا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها لأقصى مدى لمواطن معتز بذاته يحترم قواعد الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وقادرا على التعامل التنافسى مع كل الكيانات الدولية والإقليمية.

وأضاف شوقى، بكلمته خلال فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر بدورتها الثانية التى تحمل عنوان: تطوير التعليم والتحديات وآفاق النجاح"، الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير كافة جوانب العملية التعليمية "المعلم والمبنى المدرسى وطرق التدريس والتقويم وإدارة المؤسسات التعليمية".

وتابع وزير التعليم: "لكى تتمكن مصر من هدفها بدأت التفكير فى حلول غير تقليدية لمشكلات متواكبة لمراحل التعليم المختلفة وخاصة التعليم ما قبل الجامعى فجاء نظام التعليم الجديدة يهدف لتغيير المبادئ الفكرية والثقافة المجتمعية وخاصة ثقافة الببيت المصرى تجاه أهداف تطوير التعليم بدلا من اعتباره وسيلة لوظيفة.

وأشار شوقى، إلى أن المساعى الحالية تهدف إلى قناعة مجتميعية بأن التعليم غاية سامية ترقى بالشخص وتنمو بالشخصية المصرية لمواجهة تحديات المستقبل، موضحا أن تغيير الثقافات يعتبر الجزء الأصعب، وأن الحكومة المصرية تتخذ التدابير الكافية لطمأنة الأسرة المصرية تجاه مستقبل أطفالها والاتجاه لنظام تعليم ينمى مواهب الطالب ويدعم شخصيته مع العصر الرقمى فى سياق التحديات العالمية والدولية.

وأوضح وزير التعليم، أن الحكومة تهدف إلى تعليم سبل الاهتداء للمعارف الصحيحة الموثقة علميا وغير المتطرفة، وأن الهدف الرئيسى من التطوير تأسيس الفكر البحثى من الطفولة المبكرة للثانوية والجامعة ليتمكن الطالب من الاعتماد على نفسه فى الوصول للمعلومة وتوظيفها فى السياق الصحيح وخلق جيل من العلماء والمفكرين والمبتكرين النافعين للوطن، قائلا: "خطونا خطوات كبرى فى هذا الاتجاه وأطلقنا منظومة التلعيم الجديد فى سبتمبر وتستمر هذا العام وأسفرت عن نتائج إيجابية فى مراحلها الأولى والتقويم الجديد فى المرحلة الثانوية حسب الخطة الموضوعة وتطوير المرحلة التعليمية لرياض الأطفال وتدريب 300 ألف معلم فى المراحل المختلفة ونصارع لتجيهز المبانى".

وأكد طارق شوقى، على أن الدولة المصرية تدعم سبل التعليم، قائلا: "طريق التنمية طويل وملئ بالتحديات ولابد من الرؤية الواضحة وإرادتنا ثابتة وعلى يقين بجنى ثمار ما بدأنا من تطوير وسيظهر ذلك على الطلاب ووطننا الغالى مصر ".