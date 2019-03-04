ضبط 45 قضية تموينية بسوهاج خلال حملة مكبرة

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، من تنفيذ حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية، وضبط "صبرى م ر ا" 33 سنة مدير مسئول مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز سوهاج، لاستيلائه على "138" شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز وبيعها فى السوق السوداء بإجمالى 6 طن، و900 كيلو جرام وتجميع "25" بطاقة تموينية ذكية بدون وجه حق، وضبط "60" كيلو جرام كبده بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها لجمهور المستهكلين.

كما تم ضبط "5" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط "4" قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وضبط "12" قضية عدم الإعلان عن الأسعار وضبط "4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، وضبط "4" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتى عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس و" 6 " قضايا عدم شهادة صحية و" 4 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.