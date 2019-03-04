ضبط 4 أشخاص وراء اختطاف سائق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالساحل

كتب ــ عبد الرحمن سيد

القى رجال المباحث بقسم شرطة الساحل، القبض على مرتكبى واقعة اختطاف سائق والتعدى عليه، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من "هانى.أ.م" 37 سنة سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول ، قائد السيارة الملاكى رقم (د ع ن 673 - يعمل عليها كسائق ) بتلقيه اتصال تليفونى، من رقم هاتف محدد ادعى خلاله المتصل بسابقة التعامل معه وطلب منه التقابل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وتوصيله لدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب وصوله إلى مقهى بدائرة قسم شرطة الشرابية، فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين قاموا بالتعدى عليه وتكبيله بأحد المقاعد بالمقهى المشار إليه، واثناء تدخل صاحب المقهى وبعض رواد المقهى لمنعهم، ادعوا قيامه بالتعدى على نجل أحد أصدقائهم، واصطحبوه مترجلين إلى إحدى الحدائق بشارع أحمد حلمى دائرة القسم، وقاموا بإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة "على بياض" واستولوا منه على (2 هاتف محمول ، متعلقاته الشخصية ) كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وأطلقوا سراحه وفروا هاربين .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلٍ من"حسن.ح.م" 35 سنة قهوجى و"أحمد.م.ح" 31 سنة مندوب مبيعات و"إسلام.ب.ز" 24 سنة فنى تكييف و"محمود.ب.ز" 26 سنة سائق سابق اتهامهم فى قضايا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت مباحث القسم من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه يعمل مع"محمد.ر" صاحب كافيه كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأخبره الأخير بقيام المجنى عليه بالتعدى على نجله، فخطط لارتكاب الواقعة مجاملةً له، وفى سبيل ذلك تمكن من استدرج المجنى عليه واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة، وأثناء ذلك تواصل مع "محمد.ر"- وعقب إحاطته علماً بالواقعة طلب صرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة التعدى .

وتم بإرشاد المتهم الأول، بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، و (2) إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.