ضبط 14 مروجا للمواد المخدرة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالخصوص والقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 14 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية، شملت أقسام شبرا الخيمة والخصوص والقناطر الخيرية وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن كيلو من الحشيش المخدر، و400 قرص مخدر و200 جرام من مخدر الهيروين ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.