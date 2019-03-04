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الإثنين، 04 مارس 2019 09:52 ص
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ضبط مشتبه بهم خلال حملة أمنية بالمنطقة الأثرية فى الهرم

الإثنين، 04 مارس 2019 08:53 ص
ضبط مشتبه بهم خلال حملة أمنية بالمنطقة الأثرية فى الهرم منطقة الأهرامات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مباحث الجيزة حملة أمنية مكبرة، بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن القبض على 7 مشتبه بهم، وتنفيذ 16 حكما قضائيا، وضبط 4 خيال وجمال،  و5 بائعين متجولين، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير
 
وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن ضبط 3 أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 17 حكم قضائي، وقضيتين مخدرات، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق. 
 
وفي منطقة الطالبية ألقى رجال المباحث القبض على 44 مشتبها به خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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