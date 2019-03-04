video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

الإثنين، 04 مارس 2019 05:18 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية حبس -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته بندقية وفرد خرطوش وكمية من المخدرات.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة الرائد عمر سليمان رئيس مباحث مركز المطرية والنقيب إسلام أبو العنين معاون مباحث المركز، وبإشراف العقيد سيد خشبة مفتش مباحث الشمال، من ضبط المدعو "صالح.ح.ح" 40 سنة عاطل مقيم بندر المطرية والمسجل شقى خطر بوحدة البحث بالمركز، وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد 5 طلقات حية من ذات عيار السلاح وعدد 4 قطع حشيش وزنت 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الاتجار والدفاع عن النفس.

تم ضبط كل من "محمد.ا.م" 33 سنة عاطل ومقيم البر الثانى دائرة المركز، والمسجل خطر جنائيا بوحدة البحث بالمركز، والمدعو "هشام.ج.س" 20 سنة عاطل ومقيم البر الثانى وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت 130 جراما من مخدر الهيروين و2 سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 4 طلقات لكل منهم طلقتان، ومبالغ مالية حوالى 400 جنيه وهواتف محمولة بقصد الاتجار والدفاع عن النفس وتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس صيدلى لحيازة 10 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الحوادث

أخبار مصر

الاتجار بالمخدرات




لا تفوتك
البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة