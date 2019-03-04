ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته بندقية وفرد خرطوش وكمية من المخدرات.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة الرائد عمر سليمان رئيس مباحث مركز المطرية والنقيب إسلام أبو العنين معاون مباحث المركز، وبإشراف العقيد سيد خشبة مفتش مباحث الشمال، من ضبط المدعو "صالح.ح.ح" 40 سنة عاطل مقيم بندر المطرية والمسجل شقى خطر بوحدة البحث بالمركز، وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد 5 طلقات حية من ذات عيار السلاح وعدد 4 قطع حشيش وزنت 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الاتجار والدفاع عن النفس.

تم ضبط كل من "محمد.ا.م" 33 سنة عاطل ومقيم البر الثانى دائرة المركز، والمسجل خطر جنائيا بوحدة البحث بالمركز، والمدعو "هشام.ج.س" 20 سنة عاطل ومقيم البر الثانى وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت 130 جراما من مخدر الهيروين و2 سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 4 طلقات لكل منهم طلقتان، ومبالغ مالية حوالى 400 جنيه وهواتف محمولة بقصد الاتجار والدفاع عن النفس وتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.