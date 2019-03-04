صور.. ضبط 10 أطنان دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالشرقية

كتب ـ محمود عبد الراضى

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس، لحيازته دجاج مجمد وأجنحة وهياكل مجهولة المصدر بدون فواتير بناء على تقرير الطب البيطرى المرافق للحملة، حيث تم التحفظ على (كمية من الدجاج المجمد وأجزاء الدجاج وزنت 10,500 طن ).

ونجحت شرطة التموين في ضبط المديرة المسئولة عن مستودع بوتاجاز كائن بناحية المشاعلة بدائرة مركز شرطة أبوكبير لتصرفه فى كمية من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء، بواقع عدد (940 أسطوانة منزلية).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط صاحب محل بقال تموينى في كفرصقر لتصرفه فى كمية من السلع التموينية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، بواقع عدد (4440 عبوة زيت طعام ) خلال الفتره من أغسطس 2018 وحتى شهر ديسمبر 2018 .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان في أبوكبير لحيازته واستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على عدد (60 شيكارة ملح طعام بإجمالى وزن 3 أطنان).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط صاحب مخبز أفرنجى في منيا القمح لإدارته المخبز "بدون ترخيص" وحيازة واستخدام دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون مستندات، حيث تم ضبط (15 شيكارة دقيق فاخر، بإجمالى وزن 750 كيلو جرام)، وضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية في بلبيس لحيازته كمية من الأعلاف الحيوانية ومستلزمات تصنيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون مستندات، حيث تم ضبط (كمية من الأعلاف الحيوانية ومواد التصنيع بإجمالى وزن 2,400 طن).

وأسفرت جهود الحملات التموينية عن ضبط صاحب مطعم مأكولات في الصالحية الجديدة، لحيازته وعرضه سلع غذائية مجهولة المصدر للبيع، حيث تم ضبط (20 جركن زيت طعام بإجمالى وزن 360 كيلو جرام).