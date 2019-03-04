صور.. تعرف على أولويات فرنسا خلال الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولى

كتب محمد رضا

تتولى فرنسا، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اعتبارًا من الأول من شهر مارس، وتحمل الجمهورية الفرنسية فى جعبتها ثلاث أولويات، التى تتمثل أولها فى دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عمليات حفظ السلام من أجل إحلال السلام الدائم.



تدوينة الخارجية الفرنسية

و قالت الخارجية الفرنسية، "نعمل يوميًا على بناء السلام وتعزيزة"، وأضافت الخارجية فى عرضها لأولويات فرنسا برئاسة مجلس الأمن، إن العاملون فى المجالَين الإنسانى والطبى يعرضون حياتهم للخطر فى سبيل إغاثة السكان المحتاجين، وتتمثّل أولويتنا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فى حشد جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز حماية أولئك الأشخاص.

وتابعت الخارجية الفرنسية، تتمثّل أولويات فرنسا، أيضًا، فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فى تسليط الضوء على دور المرأة الجوهرى فى تسوية النزاعات وتجنّب نشوبها.



رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولى



أولويات فرنسا فى رئاسة مجلس الأمن الدولى