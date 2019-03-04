video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تعرف على أولويات فرنسا خلال الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولى

الإثنين، 04 مارس 2019 10:01 م
صور.. تعرف على أولويات فرنسا خلال الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولى مجلس الأمن الدولى
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

تتولى فرنسا، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اعتبارًا من الأول من شهر مارس، وتحمل الجمهورية الفرنسية فى جعبتها ثلاث أولويات، التى تتمثل أولها فى دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عمليات حفظ السلام من أجل إحلال السلام الدائم.

تدوينة الخارجية الفرنسية
تدوينة الخارجية الفرنسية

 

و قالت الخارجية الفرنسية، "نعمل يوميًا على بناء السلام وتعزيزة"، وأضافت الخارجية فى عرضها لأولويات فرنسا برئاسة مجلس الأمن، إن العاملون فى المجالَين الإنسانى والطبى يعرضون حياتهم للخطر فى سبيل إغاثة السكان المحتاجين، وتتمثّل أولويتنا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فى حشد جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز حماية أولئك الأشخاص.

وتابعت الخارجية الفرنسية، تتمثّل أولويات فرنسا، أيضًا، فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فى تسليط الضوء على دور المرأة الجوهرى فى تسوية النزاعات وتجنّب نشوبها.

رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولى
رئاسة فرنسا لمجلس الأمن الدولى

 

3
أولويات فرنسا فى رئاسة مجلس الأمن الدولى

 

4
المرأة ضمن أولويات فرنسا فى رئاسة مجلس الأمن الدولى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن الدولى يرفض قرار روسيا حول فنزويلا

مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية فى فنزويلا

لافروف يدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بيونج يانج

مجلس الأمن الدولى يطالب بانسحاب فورى لمسلحى الحوثى من موانئ اليمن

مجلس الامن الدولى

فرنسا

الخارجية الفرنسية

رئاسة فرنسا لمجلس الامن

الامم المتحدة

اخبار عالمية

اخبار فرنسا

اخبار العالم




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة