"صحة أسوان": حملة الكشف عن أمراض السمنة تستهدف فحص 136 ألف طالب إبتدائى

أسوان - ندى سليم

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن المحافظة ستبدأ فى تنفيذ حملة الكشف عن أمراض (السمنة والتقزم والأنيميا) لجميع تلاميذ المرحلة الإبتدائية بداية من ٦ مارس الجارى، موضحاً أن الحملة تستهدف الكشف عن أكثر من ١٣٦ ألف طالب إبتدائى بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية فى نطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية له، أن محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية للحملة، والتى تنفذ خلال الفترة من ٦ إلى 20 مارس الحالى، مشيراً إلى هناك 205 فرقة طبية مشاركة بالحملة، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، مؤكدا أن الفحوصات على تلاميذ المدارس، ستتم بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطفل، فيما سيتم تحويل الحالات المرضية التى سيتم إكتشافها لعيادات التأمين الصحى لتلقى الخدمة الطبية بالمجان .



