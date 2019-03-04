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"سوريا الديمقراطية":داعش تتخذ المدنيين دروعا بشرية بآخر معاقلها بالباغوز

الإثنين، 04 مارس 2019 08:24 ص
"سوريا الديمقراطية":داعش تتخذ المدنيين دروعا بشرية بآخر معاقلها بالباغوز قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ،اليوم الاثنين، أنها أبطأت وتيرة المعركة التى تشنها على بلدة الباغوز شرق دير الزور آخر معقل لتنظيم "داعش" فى محافظة دير الزور شرق سوريا .
وقال مصطفى بالى، مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية فى تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " القوات أبطأت المعركة قليلا، بسبب اتخاذ عناصر داعش لبعض المدنيين المحتجزين فى الباغوز كدروع بشرية .. وأن المعركة ستحسم قريبا" .
 


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