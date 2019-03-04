سقوط عاطل سابق اتهامه فى 24 قضية أثناء سرقته لفيلا بالتجمع الخامس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على عاطل سابق اتهامه فى 24 قضية، أثناء قيامه بسرقة فيلا وحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة التجمع الخامس، تتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الأول، حيث تناهى للقوات صوت استغاثة، صادرة من فيلا بمنطقة الحى الأول، ولاحظت رجل يهرول فى أحد الشوارع الخلفية للفيلا فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه وتبين أنه عاطل، سبق اتهامه فى 24 اتهاما وقضية سرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.