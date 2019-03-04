سقوط شخصين بحوزتهما 15 كيلو أستروكس بالجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضي

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة لاتجارهما فى مخدر الأستروكس وبحوزتهما كمية وزنت 15 كيلو جرام.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصة مخدر الاستروكس، مُتخذين من منزل أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "15 كيلو جرام من مخدر الأستروكس- 50 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة فى التصنيع- طبنجة - سلاح أبيض "مطواة" 2 ميزان حساس – مبلغ مالي"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.