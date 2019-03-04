رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد افتتاح المؤتمر العلمى السابع لثقافة القرية

قنا - وائل محمد

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى السابع لتنمية القرية، الذى يقام بعنوان " التنمية الثقافية بقرى جنوب الوادى" بمحافظة قنا فى الفترة من 4 إلى 6 مارس برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والرئيس الشرفى للمؤتمر على أهمية الثقافة فى ظل مناخ التنمية الذى تشهده مصر فى شتى المجالات مشيراً إلى إن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى فكر وثقافة يحميان الوطن، وأكد إن وعى الأهالى لعب دورا كبيرا فى حماية الممتلكات العامة والخاصة فى أوقات الشدائد، وأشاد بالمؤتمر وفعالياته التى تقام بمختلف القرى بمحافظة قنا وتتناول موضوعات على جانب كبير من الأهمية.

وتحدث كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، على الدور التنويرى والتثقيفى الذى تقوم به الجامعة، حيث تعد بيت خبرة فى مختلف المجالات، وأكد إن الثقافة فى القرية هى الأساس الذى قدم رموز فى مختلف القطاعات، وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، رئيس المؤتمر، إن القرية قدمت للمجتمع منظومة من القيم.

مشيراً إلى أن المدن هى امتداد لثقافة القرية وأكد على أهمية الثقافة فى تنمية الوعى وتقويم سلوك الفرد، وأكد إن دور الجامعة فى الثقافة والتنوير يجب أن يصل إلى مختلف أنحاء الأقليم.

وأكد الدكتور عصام عبد الهادى عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى، وأمين المؤتمر، إن فعاليات المؤتمر تتضمن ندوات حول التراث وإسهاماته فى التنمية الاقتصادية بجنوب الصعيد، والقيم الجمالية للعمارة الريفية والصناعات والحرف اليدوية والتراث الثقافى فى شلاتين وأبو رماد وحلايب، وأضاف إن عدد من فعاليات المؤتمر تقام بقرى محافظة قنا.

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية تكريم وزارة الثقافة للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عصام عبد الهادى عميد كلية الزراعة.

شهد فعاليات الافتتاح الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بوزارة الثقافة وسعد فاروق وكيل وزارة الثقافة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الشعبية والتنفيذية وممثلى المجلس القومى للمرأة.