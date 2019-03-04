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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الإثنين، 04 مارس 2019 11:48 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قبل توجهه لزيارة كلية التربية الرياضية بنين التى تستعد لزيارة تجديد الاعتماد، وذلك بحضور الدكتور أحمد سعد الدين عمر عميد الكلية، والدكتور كمال كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأشار الكردى خلال الزيارة، إلى ضرورة تطبيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية، التى تسعى إلى حصول كافة كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كافة وسائل الدعم المادية والبشرية وتطوير كافة الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة، وأضاف أن جامعة الإسكندرية بها 16 كلية ومعهد معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منهم 3 كليات تم تجديد أعتمادهم .

وقال عميد الكلية، أن كلية التربية الرياضية بنين حصلت على الاعتماد الأول عام 2013، وتبدأ زيارة تجديد الإعتماد اعتباراً من اليوم 4/3/2019 ولمدة 3 أيام، يتم خلالها تقييم الكلية طبقاً لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى الإصدار الثالث 2015، ويتم تقييم الكلية طبقاً لعدة معايير منها الرسالة التعليمية، البحث العلمى، خدمة المجتمع، موارد الكلية وإجراء مقابلات مع أعضاء الكليـــة ( قيادات ـ أعضاء هيئة تدريس ـ جهاز إدارى ـ طلاب ـ خريجيين ) .

 

 


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