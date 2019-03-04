video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بشبرا الخيمة

الإثنين، 04 مارس 2019 05:19 م
حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بشبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

أمر المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة حقائب المواطنين والسيدات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام كل من "مصطفى.ا" 25 سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، السابق اتهامه فى عدد 2 قضيه "سرقة وسائل نقل"، و"إبراهيم.م" 19 سنة، عاطل ومقيم قليوب المحطة دائرة قسم قليوب، و"محمد.ر" 18سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص، فى ارتكاب وقائع خطف حقائب المواطنين وخاصة السيدات، بالطرق العامة والاستيلاء على محتوياتها.

تم العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شابين قتلا والدهما بمساعدة خالهم بأكتوبر بسبب اعتدائه جنسيًا على شقيقتهم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

تشكيل عصابى

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة