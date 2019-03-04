حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

أمر المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة حقائب المواطنين والسيدات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام كل من "مصطفى.ا" 25 سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، السابق اتهامه فى عدد 2 قضيه "سرقة وسائل نقل"، و"إبراهيم.م" 19 سنة، عاطل ومقيم قليوب المحطة دائرة قسم قليوب، و"محمد.ر" 18سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص، فى ارتكاب وقائع خطف حقائب المواطنين وخاصة السيدات، بالطرق العامة والاستيلاء على محتوياتها.

تم العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى.