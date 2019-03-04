جهاز الإحصاء ينشر الإصدار الجديد من كتيب "مصر فى أرقام 2019"

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النسخة السنوية من كتيب (مصر فى أرقام).

وذكر الجهاز - فى بيان له اليوم الاثنين، أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق، والإحصاءات الاجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى إعداد (المدارس - الفصول - تلاميذ) والتعليم الجامعى (مقيدون - خريجون) والمراكز البحثية.

وأضاف البيان، أن الإصدار يتضمن أيضًا الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع، والأسرة والمستشفيات، والعلاج على نفقة الدولة، والإحصاءات الثقافية والنشاط الفني، والإحصاءات الاقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية، والناتج المحلي، وميزان المدفوعات، والدين الداخلى والخارجي، والإنتاج الزراعي، ونسبة الاكتفاء الذاتي، والإنتاج الصناعي، وإحصاءات النقل والاتصالات وإحصاءات السياحة والبيئة.

وأوضح أن الإصدار يتضمن أحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2017-2018 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة، وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.

وأشار إلى أنه بإتاحة الإصدار سيعمل على توفير احتياجات مستخدمى البيانات من متخذى القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.