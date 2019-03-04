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جامعة القاهرة: الموافقة على المشروعات البحثية مرهون بحلها لمشكلات المجتمع

الإثنين، 04 مارس 2019 04:00 ص
جامعة القاهرة: الموافقة على المشروعات البحثية مرهون بحلها لمشكلات المجتمع محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدم الموافقة على أى مشروعات بحثية إلا إذا ارتبطت تلك المشروعات بحل مشكلات بالمجتمع المصرى، موضحا أن العلم هو الذى يحل المشاكل المجتمعية وينهض بالمجتمع.

وأضاف الخشت، أن جميع تجارب الإصلاح فى مصر تواجه معوقات، بسبب طريقة تفكير العقل الذى يستقبل الإصلاح والتطوير، لذلك لابد من العمل بقوة على تطوير العقل المصرى وتغيير طرق التفكير، حتى يكون العقل منفتحا داخليًا وخارجيًا لاستقبال الأفكار الجديدة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البحث العلمي المصرى حقق إنجازًا كبيرًا بجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطاني بنسبة 100% مقارنة بعام 2017، موضحًا أن مصر لديها الآن 20 تخصصًا علميًا متقدمًا في التصنيف الدولي للجامعات.


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"الخشت": جامعة القاهرة تقدمت فى تصنيف "QS" بنسبة 100%

جامعة القاهرة

تطوير العقل المصرى

المشروعات البحثية




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