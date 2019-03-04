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الإثنين، 04 مارس 2019 10:41 ص
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ثبات سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 4- 3- 2019

الإثنين، 04 مارس 2019 10:41 ص
ثبات سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 4- 3- 2019 اليورو - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، ثباتا خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-3-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.82 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.86 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.84 جنيه للشراء

20.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.83 جنيه للشراء

20.01 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.76 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.85 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.91 جنيه للشراء

20.04 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.81 جنيه للشراء

20.04 جنيه للبيع


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